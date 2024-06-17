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Военная операция на Украине ,  
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Рода Стюарта освистали за портрет Зеленского на концерте в Лейпциге

Сюжет
Военная операция на Украине
Род&nbsp;Стюарт
Род Стюарт (Фото: Alessandro Bosio / Zuma / Global Look Press)

Британского певца Рода Стюарта освистали на концерте в германском Лейпциге за портрет президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Bild.

Во время выступления музыкант продемонстрировал солидарность с Украиной: надел синий пиджак и желтую рубашку, транслировал видео, снятые в стране, а после показал флаг Украины и портрет Зеленского. Последнее не понравилось многим зрителям: часть из них попыталась освистать певца.

Bild отмечает, что на следующем концерте, в Берлине, Стюарт повторил то же выступление — его подержали гости.

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Теги
Лейпциг концерты Род Стюарт Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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