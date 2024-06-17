Рода Стюарта освистали за портрет Зеленского на концерте в Лейпциге
Британского певца Рода Стюарта освистали на концерте в германском Лейпциге за портрет президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Bild.
Во время выступления музыкант продемонстрировал солидарность с Украиной: надел синий пиджак и желтую рубашку, транслировал видео, снятые в стране, а после показал флаг Украины и портрет Зеленского. Последнее не понравилось многим зрителям: часть из них попыталась освистать певца.
Bild отмечает, что на следующем концерте, в Берлине, Стюарт повторил то же выступление — его подержали гости.
На выборах в Европарламент, которые проходили с 6 по 9 июня, в Лейпциге победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии». АдГ призывала прекратить поставки оружия и требовала проведения мирных переговоров, основанных на российской позиции, которую отвергают Украина и НАТО.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде