Рода Стюарта освистали за портрет Зеленского на концерте в Лейпциге

Род Стюарт (Фото: Alessandro Bosio / Zuma / Global Look Press)

Британского певца Рода Стюарта освистали на концерте в германском Лейпциге за портрет президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Bild.

Во время выступления музыкант продемонстрировал солидарность с Украиной: надел синий пиджак и желтую рубашку, транслировал видео, снятые в стране, а после показал флаг Украины и портрет Зеленского. Последнее не понравилось многим зрителям: часть из них попыталась освистать певца.

Bild отмечает, что на следующем концерте, в Берлине, Стюарт повторил то же выступление — его подержали гости.

На выборах в Европарламент, которые проходили с 6 по 9 июня, в Лейпциге победила ультраправая партия «Альтернатива для Германии». АдГ призывала прекратить поставки оружия и требовала проведения мирных переговоров, основанных на российской позиции, которую отвергают Украина и НАТО.