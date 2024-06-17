Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон
Люди в будущем откажутся от телефонов в пользу мозгового чипа Neuralink. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.
«В будущем не будет никаких телефонов, только Neuralink», — написал он в Х.
Neuralink — проект Маска, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов.
Сам чип представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом как слуховой аппарат, с идущими от нее в мозг нитевидными электродами (до 1,5 тыс.), они в четыре раза тоньше человеческого волоса.
Первый пациент, получивший нейрочип, — 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после несчастного случая. В конце января ему вживили устройство Neuralink. В марте компания показала кадры, на которых пациент играет в онлайн-шахматы на ноутбуке, перемещая курсор с помощью Neuralink. Однако в мае стало известно, что вживленные в мозг Арбо электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, их пришлось удалить.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде