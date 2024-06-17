Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон

Люди в будущем откажутся от телефонов в пользу мозгового чипа Neuralink. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.

«В будущем не будет никаких телефонов, только Neuralink», — написал он в Х.

Neuralink — проект Маска, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов.

Сам чип представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом как слуховой аппарат, с идущими от нее в мозг нитевидными электродами (до 1,5 тыс.), они в четыре раза тоньше человеческого волоса.