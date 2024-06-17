 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Технологии и медиа ,  
0 

Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Люди в будущем откажутся от телефонов в пользу мозгового чипа Neuralink. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.

«В будущем не будет никаких телефонов, только Neuralink», — написал он в Х.

Neuralink — проект Маска, который стартовал в 2016 году. Компания занимается разработкой специального прибора, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth. Это позволит управлять компьютером или смартфоном напрямую при помощи мозговых импульсов.

Сам чип представляет собой капсулу-приемник, крепящуюся за ухом как слуховой аппарат, с идущими от нее в мозг нитевидными электродами (до 1,5 тыс.), они в четыре раза тоньше человеческого волоса.

WSJ узнала о разрешении внедрить мозговой чип Neuralink второму пациенту
Технологии и медиа
Фото:Marijan Murat / Global Look Press

Первый пациент, получивший нейрочип, — 30-летний Нолан Арбо. Он парализован ниже плеч после несчастного случая. В конце января ему вживили устройство Neuralink. В марте компания показала кадры, на которых пациент играет в онлайн-шахматы на ноутбуке, перемещая курсор с помощью Neuralink. Однако в мае стало известно, что вживленные в мозг Арбо электроды частично вышли из строя из-за иммунного ответа организма, их пришлось удалить.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Neuralink Илон Маск
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Первый пациент с чипом Neuralink рассказал, как его использует
Технологии и медиа
WSJ узнала о разрешении внедрить мозговой чип Neuralink второму пациенту
Технологии и медиа
Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Ак Барс Банк стал лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России» Пресс-релиз, 11:54
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 11:48
В ВМС Украины не увидели смысла в уничтожении Крымского моста Политика, 11:47
Украина сыграет с аутсайдером без ведущего игрока. Интриги дня Евро-2024 Спорт, 11:42
Нарышкин рассказал, что будет при отказе Украины от предложения Путина Политика, 11:42
Сделал «соковыжималку» из бизнеса: топ-5 главных ошибок руководителей Pro, 11:41
Нетаньяху распустил военное правительство Политика, 11:38
Максимум разделов с выгодой до 11 880 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Генконсул Китая картинкой показала разницу размеров G7 и остального мира Политика, 11:34
Брянский губернатор назвал численность теробороны Политика, 11:19
Маск заявил, что в будущем чип Neuralink заменит смартфон Технологии и медиа, 11:15
Названы районы Москвы с наибольшими темпами роста цен на вторичное жилье Недвижимость, 11:14
Токен проекта zkSync с инвестициями в $458 млн дебютировал на биржах Крипто, 11:06
МВД объявило в розыск главреда «Важных историй» Политика, 11:05
«Инвестпалата» не нашла в санкциях против Мосбиржи угрозы обмену активами Инвестиции, 11:01