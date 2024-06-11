Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

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Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной государственной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По словам Прокудина, несколько населенных пунктов подверглись ударам в ночь на 11 июня. «Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — уточнил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.

10 июня на подконтрольной Украине территории города Херсон прозвучали взрывы. Глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не выходить на открытые пространства и по возможности укрыться в безопасном месте.