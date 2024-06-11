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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

В подконтрольной Киеву части Херсонской области повредили объект инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Global Look Press

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной государственной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

По словам Прокудина, несколько населенных пунктов подверглись ударам в ночь на 11 июня. «Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры», — уточнил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Херсоне прогремели взрывы
Политика
Фото:Alex Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.

10 июня на подконтрольной Украине территории города Херсон прозвучали взрывы. Глава Херсонской областной военной администрации Роман Мрочко призвал жителей не выходить на открытые пространства и по возможности укрыться в безопасном месте.

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Теги
Херсонская область взрывы инфраструктура Украина

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