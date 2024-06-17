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Политика ,  
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В МАГАТЭ назвали необходимостью возобновление сотрудничества с КНДР

Гросси: МАГАТЭ необходимо возобновить сотрудничество с КНДР по ядерному вопросу

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимо восстановить контакт с КНДР по вопросам ядерной безопасности, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в интервью газете «Известия».

«У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы», — заявил Гросси.

В Северной Корее находится огромное количество ядерных объектов, за которыми не ведут наблюдение, отметил глава МАГАТЭ. Никто в мире, включая Россию и Китай, не имеет представления о соблюдении Пхеньяном минимальных стандартов безопасности в области ядерных технологий, подчеркнул Гросси.

По его мнению, международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия.

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В 2006 году Северная Корея провела первое подземное ядерное испытание. Позднее в стране состоялись испытания термоядерной бомбы.

В 2018 году Пхеньян взял курс на деэскалацию ядерного конфликта и заявил о приостановке ядерных испытаний и присоединении своей страны к глобальному процессу ядерного разоружения. Однако через два года власти КНДР сообщили, что не будут соблюдать односторонний мораторий на испытание ядерного оружия и тестовые полеты межконтинентальных баллистических ракет.

Теги
КНДР МАГАТЭ ядерная программа

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