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Общество ,  
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В Индонезии заблокировали почти 3 млн сайтов онлайн-казино

Власти Индонезии заблокировали почти 3 млн сайтов с азартными онлайн-играми, сообщает местное издание Antara со ссылкой на заявление министра связи страны Буди Арье Сетиади.

Блокировку ресурсов проводили с июля 2023 года по июнь 2024 года. Искоренение сайтов с азартными играми является обязательством Министерства связи, отметил Сетиади.

Кроме того, ведомство подало более 5,7 тыс. заявок на блокировку банковских счетов, связанных с онлайн-гемблингом. Министерство также направило предупреждения соцсетям, которые рекламируют сайты с азартными играми. Цифровые платформы могут оштрафовать до $30 тыс. за отказ от сотрудничества с властями Индонезии в борьбе с гемблингом.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В середине июня телеканал CNA сообщил о женщине-полицейской, которая подожгла мужа, который потратил в онлайн-казино 13-ю зарплату. Мужчина скончался в больнице, его жене предъявили обвинение в убийстве. Девушка планировала потратить бонусные средства супруга на покупку товаров для новорожденных близнецов.

По данным Reuters, весной в Минобороны Индонезии заявили, что один из военнослужащих покончил жизнь самоубийством из-за растущих долгов, связанных с азартными онлайн-играми.
 

Теги
Индонезия азартные игры блокировка сайтов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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