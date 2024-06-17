В Индонезии заблокировали почти 3 млн сайтов онлайн-казино

Власти Индонезии заблокировали почти 3 млн сайтов с азартными онлайн-играми, сообщает местное издание Antara со ссылкой на заявление министра связи страны Буди Арье Сетиади.

Блокировку ресурсов проводили с июля 2023 года по июнь 2024 года. Искоренение сайтов с азартными играми является обязательством Министерства связи, отметил Сетиади.

Кроме того, ведомство подало более 5,7 тыс. заявок на блокировку банковских счетов, связанных с онлайн-гемблингом. Министерство также направило предупреждения соцсетям, которые рекламируют сайты с азартными играми. Цифровые платформы могут оштрафовать до $30 тыс. за отказ от сотрудничества с властями Индонезии в борьбе с гемблингом.

В середине июня телеканал CNA сообщил о женщине-полицейской, которая подожгла мужа, который потратил в онлайн-казино 13-ю зарплату. Мужчина скончался в больнице, его жене предъявили обвинение в убийстве. Девушка планировала потратить бонусные средства супруга на покупку товаров для новорожденных близнецов.

По данным Reuters, весной в Минобороны Индонезии заявили, что один из военнослужащих покончил жизнь самоубийством из-за растущих долгов, связанных с азартными онлайн-играми.

