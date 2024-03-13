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В Госдуму внесут проект о запрете азартных игр должникам по алиментам

ТАСС: в Госдуму внесут проект о запрете на азартные игры должникам по алиментам

В Госдуму внесут законопроект о запрете участия в азартных играх для должников по алиментам и ограниченных судом в дееспособности. Текст документа есть в распоряжении агентства ТАСС.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Александр Трембицкий. Предлагаемый срок вступления документа в силу — 1 сентября 2024 года.

Согласно тексту законопроекта, «в букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок» нельзя заключать пари с несовершеннолетним, «ограниченным судом в дееспособности лицом, которое вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение».

Также не допускается заключение пари с «лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство в соответствии с законом «Об исполнительном производстве» до прекращения этого производства.

Кроме того, проектом закона устанавливается прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с несовершеннолетними. Авторы отмечают, что несмотря на действующие нормы об ограничении на посещение игорного заведения, несовершеннолетние делают ставки дистанционно с помощью интернета.

Как число посетителей казино в России достигло рекорда. Инфографика
Технологии и медиа

Число посетителей казино в России достигло рекордных 1,5 млн человек. За год их стало больше на 16%, рассказали РБК в начале января Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

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Больше всего посетителей в игорной зоне «Красная Поляна» — 831 тыс. человек. Вторая по популярности зона — «Приморье», 337 тыс. человек.

В новогодние праздники российские казино приняли на 68% посетителей больше, чем в 2022 году, что стало рекордом для всей индустрии за последние несколько лет.

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Теги
законопроект азартные игры Госдума
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