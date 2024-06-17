Запорожское минцифры потребовало от «Яндекса» поменять названия на картах

Министр цифрового развития Запорожской области пожаловался, что сохранение в «Картах» названий улиц, утвержденных при украинских властях, «приводит к увеличению экстремистских настроений» в зоне военной операции

Власти Запорожской области потребовали от компании «Яндекс» актуализировать названия улиц Мелитополя в приложении «Карты». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо министра цифрового развития региона Григория Прохватилова.

В адресованном «Яндексу» документе Прохватилов требует учесть принятые российскими военно-гражданскими администрациями города и региона названия улиц. Министр также попросил компанию доложить об изменениях.

В письме Прохватилова отмечается, что присутствие на «Яндекс Картах» имени теоретика украинского национализма Дмитрия Донцова (улицу переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова) «приводит к увеличению экстремистских настроений в зоне проведения специальной военной операции».

Переименованные улицы Мелитополя занесены в государственный адресный реестр России в обновленном виде, сообщает «Коммерсантъ».

В «Яндексе» заявили газете, что еще не видели письма Прохватилова.

Новые названия в Мелитополе получили 467 улиц, проспектов, бульваров, шоссе, переулков, площадей и проездов. В городе появились улица Росгвардии (бывшая Степная), Екатерины Великой (Интеркультурная), Дарьи Дугиной (Университетская) и Александра Захарченко (улица Независимости).

Как отмечает «Ъ», в другом российском сервисе онлайн-карт — 2ГИС (принадлежит Сбербанку) — карт Мелитополя и Запорожской области нет, детализация в их районе ограничена трассами. В «Навителе» (контрольный пакет у МТС) наименования улиц соответствуют украинским, как и в «VK Картах», данные для которых берутся из открытого картографического сервиса OpenStreetMap.

Административной или уголовной ответственности за «предоставление ложной информации посредством картографических продуктов» в России нет, заявил газете адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Он отметил, что потребовать внесения изменений может Росреестр.

Летом 2022 года в «Яндекс Картах» исчезли границы государств, остались только названия и границы регионов. В компании заявили, что карта стала физико-географической с акцентом на природных объектах.