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Общество ,  
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В Хабаровске за терроризм на восемь лет осудили «гражданина СССР»

Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровского края к восьми годам колонии за совершение преступлений террористической направленности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Восточному военному округу.

Мужчина не признавал легитимность России как суверенного государства и считал себя «гражданином РСФСР» (движение «Граждане СССР» признано в России экстремистским и запрещено).

«Гражданин России <...> призывал жителей Хабаровского края создавать вооруженные отряды для насильственного захвата власти и уничтожения путем убийств сотрудников государственных, правоохранительных и судебных органов», — сообщили в ФСБ.

По информации ведомства, «гражданин РСФСР» также публиковал ложную информацию о действиях российских военных на Украине, в частности, обвинял их в убийствах мирных жителей в Буче. Минобороны России называло опубликованные кадры из города провокацией.

Подсудимого признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 205.2 — публичные призывы к терроризму;
  • ч. 2 ст. 207.3 — дискредитация Вооруженных сил России;
  • ч. 1 ст. 222 — приобретение и хранение боеприпасов;
  • ч. 1, ст. 148 — нарушение права на свободу совести и вероисповедания.

Всего подсудимому вменили 14 эпизодов противоправной деятельности, сообщает «Интерфакс». В его доме обнаружили 126 боеприпасов калибра 5,6 мм.

Карточка, в которой указаны эти статьи, была опубликована 17 июня на сайте Восточного окружного военного суда. Информация о подсудимом в ней скрыта.

Сторонники движения «Граждане СССР» считают, что СССР по-прежнему существует и отказываются соблюдать законы современной России, а также использовать российские паспорта. Основатель движения Сергей Тараскин в 2010 году на суде из-за выселения его закрывшейся стоматологической клиники из арендуемого здания объявил себя временно исполняющим обязанности президента Советского Союза. В мае 2022 года суд приговорил Тараскина к восьми годам колонии общего режима за создание экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК), а движение было ликвидировано.

В Красноярском крае задержали «граждан СССР» за попытку подрыва вышек
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Фото:РИА Новости

В августе 2023 года в Красноярском крае задержали двух сторонников движения «Граждане СССР», которые собирались совершить подрывы телекоммуникационных базовых станций. Для диверсии они собирались приобрести тротиловые шашки и инициирующее взрывное устройство, при получении которых и были задержаны.

Теги
Хабаровск терроризм СССР

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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