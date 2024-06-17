«Россети»: вспышка на подстанции в Ростове произошла из-за упаковочной пленки

В «Россетях» объяснили вспышку на подстанции в Ростове-на-Дону

Вспышка на подстанции на западе Ростова-на-Дону произошла из-за занесенной туда ветром упаковочной пленки, сообщили сообщила пресс-служба энергокомпании «Россети Юг» в телеграм-канале.

«На территорию подстанции порывом ветра была занесена упаковочная пленка с расположенной рядом с энергообъектом строительной площадки», — говорится в сообщении.

Пленка ненадолго перекрыла изоляторы — это стало причиной вспышки. Нарушения электроснабжения по сети «Ростовэнерго» нет, отметили в «Россетях».

На месте происшествия работают специалисты, они осматривают оборудование.

По информации «Донэнерго», в регионе в ночь на 17 июня неоднократно фиксировали отключение света. Перебои со светом произошли в домах на более чем десяти улицах, а также в СНТ.

Из-за кратковременного отключения света произошел сбой в работе очистных сооружений «Ростовводоканала», сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков. По его словам, в разных регионах Ростова-на-Дону возможны проблемы с водоснабжением.

В конце мая во Владивостоке произошла авария на трансформаторной подстанции. По данным ТАСС, без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов Владивостока. Местная прокуратура инициировала проверку для оценки исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.

Кроме того, ведомство начало проверку работы Единой диспетчерской службы из-за сообщений в соцсетях о том, что жители Владивостока не могли связаться с диспетчерами.