Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции

Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без света из-за аварии

Отключение электричества затронуло 90 домов на нескольких улицах. Региональная прокуратура начала проверку

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во Владивостоке произошла авария на трансформаторной подстанции, часть жителей города остались без света. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Электроснабжение пропало на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и др. Восстановительные работы уже начались.

Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей. Кроме того, ведомство начало проверку работы Единой диспетчерской службы из-за сообщений в соцсетях о том, что жители Владивостока не могут связаться с диспетчерами.

«Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщают, что без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов Владивостока.

23 мая из-за аварии на подстанции без света осталась часть жителей города Партизанск, сообщила прокуратура. Ведомство заявило, что оценит обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры необходимым объемом резервных источников электроснабжения. Отдельное внимание будет уделено произведению необходимых перерасчетов за фактически не оказанные услуги, отметила прокуратура.

21 мая электричество пропало у 9,5 тыс. жителей Владивостока. Отключение света коснулось 39 многоквартирых и около 70 частных домов на нескольких улицах. Прокуратура организовала проверку.