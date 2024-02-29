Дома сгорели: последствия лесного пожара в Техасе

В Техасе продолжают борьбу с одним из крупнейших лесных пожаров в истории штата.

Огонь охватил сотни тысяч гектаров леса и затронул населенные пункты.

Как минимум один человек погиб, распространению пламени способствуют сильный ветер, сухая трава и не по сезону высокая температура, отмечает NBC.