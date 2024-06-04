Под Крымским мостом в Москве нашли скелет человека
Во время строительных работ на набережной в центре Москвы нашли части человеческого скелета, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
«Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом», — передает агентство.
Собеседник агентства уточнил, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, останки принадлежат человеку.
В ноябре 2023 года в Москве при проведении работ на подземных коммуникациях нашли черепа и кости людей. В 1-м Сетуньском проезде, на глубине 3,5 м обнаружили скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов.
В парке Красносельского района Санкт-Петербурга в марте 2021 года обнаружили останки, которые, возможно, принадлежали ребенку. Уточнялось, что останки нашли недалеко от многоэтажного дома на улице Маршала Захарова.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?