Под Крымским мостом в Москве нашли скелет человека

Фото: АГН «Москва»

Во время строительных работ на набережной в центре Москвы нашли части человеческого скелета, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Несколько скелетированных останков были обнаружены во время строительных работ на набережной под Крымским мостом», — передает агентство.

Собеседник агентства уточнил, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, останки принадлежат человеку.

В ноябре 2023 года в Москве при проведении работ на подземных коммуникациях нашли черепа и кости людей. В 1-м Сетуньском проезде, на глубине 3,5 м обнаружили скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов.

В парке Красносельского района Санкт-Петербурга в марте 2021 года обнаружили останки, которые, возможно, принадлежали ребенку. Уточнялось, что останки нашли недалеко от многоэтажного дома на улице Маршала Захарова.