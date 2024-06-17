В Мурманской области создадут Центр защиты китов после спасения кита

В Мурманской области создадут центр защиты китов, заявил глава региона Андрей Чибис в телеграм-канале. Об этом он сообщил после операции по спасению краснокнижного кита в Баренцевом море.

Ранее спасатели помогли запутавшемуся в сетях краснокнижному горбатому киту около села Териберка в Кольском районе. Операция по спасению млекопитающего шла два часа. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, это было первое подобное мероприятие в России.

Чибис провел встречу со специалистам, участвовавшими в освобождении кита. По его словам, млекопитающее застряло в веревке диаметром три метра, из-за нее кит не мог открыть рот и питаться. Спасателей к нему не подпускали сородичи, считавшие, что обеспечивают животному безопасность.

Кит Станислав прожил не больше месяца, если бы специалисты не организовали спасательную операцию, добавил губернатор.

«Вместе приняли решение создать у нас центр защиты китов. В том числе, чтобы была оперативная группа реагирования, если какой-то кит снова окажется в опасности», — написал Чибис.

Обучать будущих специалистов центра будут работающие на Дальнем Востоке эксперты.

Туристы заметили раненого и запутавшегося в рыболовных сетях кита 5 июня. Активисты развернули спасательную операцию, во время которой они с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях кита. Животное удалось найти в ночь с 10 на 11 июня.