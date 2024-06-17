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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов поздравил отличившиеся в зоне военной операции части

Министр обороны Белоусов поздравил отличившиеся в зоне военной операции части
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Минобороны Андрей Белоусов направил телеграммы двум воинским частям, которые участвуют в боевых действиях в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Белоусов поздравил 218-й танковый полк с взятием под контроль села Старомайорское на юге ДНР. Более 750 служащих полка удостоены госнаград и знаков отличия Минобороны, отметил министр.

Глава ведомства также направил телеграмму 394-му мотострелковому полку. По его словам, подразделение «успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях». Полк также участвовал в занятии российскими войсками Старомайорского.

Один из военнослужащих мотострелкового подразделения удостоен звания Героя России, более 1,8 тыс. военных стали обладателями госнаград и знаков отличия Минобороны, добавил Белоусов.

Минобороны сообщило о взятии Старомайорского
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии силами группировки «Восток» села Старомайорское 10 июня. В этом районе были также нанесены удары по позициям четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и города Угледар.

Российские подразделения заняли Старомайорское в начале военной операции, однако летом 2023 года ВСУ временно установили контроль над ним в ходе контрнаступления.

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Андрей Белоусов Минобороны
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года

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