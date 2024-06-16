Как в Москве отметили Курбан-байрам. Фоторепортаж
Мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам (Ид аль-Адха), в этом году он выпал на воскресенье, 16 июня. В столице мусульмане совершили праздничный намаз в Московской соборной мечети
Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.
Верующие совершают праздничный намаз у Московской соборной мечети.
Празднование обычно длится три дня, за исключением некоторых исламских стран. В ряде регионов России Курбан-байрам — официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.
Верховный муфтий России и председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин во время намаза в Московской соборной мечети по случаю Курбан-байрама.
Верующие во время молитвы у мечети «Ярдям» в Отрадном.