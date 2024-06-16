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Общество ,  
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Как в Москве отметили Курбан-байрам. Фоторепортаж

Мусульмане всего мира отмечают один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам (Ид аль-Адха), в этом году он выпал на воскресенье, 16 июня. В столице мусульмане совершили праздничный намаз в Московской соборной мечети
Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа&nbsp;&mdash; паломничества в Мекку. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.
Фото: Юлия Морозова / Reuters

Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.

Верующие совершают праздничный намаз у Московской соборной мечети.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Верующие совершают праздничный намаз у Московской соборной мечети.

Празднование обычно длится три дня, за исключением некоторых исламских стран. В ряде регионов России Курбан-байрам&nbsp;&mdash; официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Празднование обычно длится три дня, за исключением некоторых исламских стран. В ряде регионов России Курбан-байрам — официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Верховный муфтий России и председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин во время намаза в Московской соборной мечети по случаю Курбан-байрама.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Верховный муфтий России и председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин во время намаза в Московской соборной мечети по случаю Курбан-байрама.

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Верующие во время молитвы у мечети &laquo;Ярдям&raquo; в Отрадном.
Фото: АГН «Москва»

Верующие во время молитвы у мечети «Ярдям» в Отрадном.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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