Как в Москве отметили Курбан-байрам. Фоторепортаж

Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.