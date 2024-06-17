«Яндекс» назвал самый популярный поисковой запрос про ипотеку

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За последний год самым популярным поисковым запросом стал «как взять ипотеку без первоначального взноса», говорится в исследовании «Яндекса» (есть в распоряжении РБК).

Аналитики «Яндекса» изучили агрегированные обезличенные поисковые запросы про ипотеку с мая 2023 года по май 2024 года.

Согласно исследованию, другими популярными вопросами пользователей «Яндекса» стали следующие:

как получить налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку;

что такое ипотека;

когда лучше вносить досрочный платеж по ипотеке;

что такое субсидия на ипотеку и кто ее может получить;

какой процент по ипотеке;

рефинансирование ипотеки что это и какие условия;

что такое сельская ипотека;

что такое семейная ипотека;

как рассчитать ипотеку самостоятельно калькулятор.

В компании также отметили отдельный класс запросов со словами «можно ли». Аналитики «Яндекса» выяснили, что чаще всего пользователи хотят знать, можно ли продать квартиру, купленную в ипотеку.

Доля поисковых запросов со словами «льготная», «с господдержкой» и «социальная» увеличилась почти в семь раз с 2019 года, говорится в исследовании. Так, например, семейной ипотекой стали интересоваться более чем в 70 раз чаще, популярность сельской ипотеки выросла вдвое с января 2024 года, а доля запросов про IT-ипотеку с момента ее появления в 2022 году увеличилась более чем в 1,7 раза.

Согласно данным «Дом.РФ», с 1 по 7 июня ипотечные ставки на рынке в среднем выросли на 0,46–1,10 п.п. и составили 18,08% годовых на покупку квартир в новостройках, 18,33% — на вторичном рынке. При этом условия предоставления займов с господдержкой не менялись.