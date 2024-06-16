Тело экс-главы Красного Села нашли в Финском заливе

Николай Колошинский (Фото: ERGORELOVO / Youtube)

Водолазы нашли тело бывшего главы города Красное Село Николая Колошинского в Финском заливе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Труп обнаружили и передали для опознания в ночь на 16 июня. По данным ведомства, тело было извлечено в том же районе, где Колошинский пропал — у дамбы, пишет «Комсомольская правда — Петербург».

Экс-глава Красного Села пропал 13 июня после того, как ушел на рыбалку на моторной лодке. По одной из версий, Колошинский переплывал дамбу под низким мостом, ударился головой и упал в воду, писал 78.ru. В заливе обнаружили его пустую лодку.

Николаю Колошинскому было 77 лет. Он возглавлял администрацию Красного Села в 2005–2007 годах. Также руководил киностудией Внутренних войск, где снял документальный фильм «Огонь на себя». Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, который занимал пост главы правительства в мае—августе 1999 года, назвал Колошинского своим другом.