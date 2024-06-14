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Общество ,  
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Экс-глава Красного Села и друг премьера Степашина пропал во время рыбалки

Николай Колошинский
Николай Колошинский (Фото: ERGORELOVO / Youtube)

Экс-глава Красного Села Николай Колошинский пропал в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. Заявление о пропаже его полного тезки поступило в полицию 13 июня, пишет Neva Today.

По данным 78.ru, 77-летний мужчина накануне ушел на рыбалку и не вернулся. По одной из версий, он переплывал дамбу на моторной лодке под низким мостом, следуя в сторону Финского залива. В момент перехода дамбы Колошинский мог удариться головой упасть в воду, пишет издание. Пустую моторную лодку увидел другой рыбак и вызвал спасателей.

«Жаль Николая. Он мой друг», — сказал 78.ru бывший премьер-министр России (май—август 1999) Сергей Степашин, комментируя сообщение о пропаже Колошинского.

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В пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу РБК подтвердили, что в ведомство поступала заявка о пропаже бывшего главы муниципалитета. Ее подали днем 13 июня, сказал РБК собеседник.

В поисках Колошинского участвуют 17 человек при поддержке пяти единиц техники, в том числе четырех плавсредств, сообщили РБК в ведомстве.

«Обследовано 2 тыс. кв. м дна, 40 тыс. кв. м акватории и береговой линии. Работы продолжаются», — добавили в МЧС.

Николай Колошинский родился в 1947 году. Был экс-депутатом муниципального образования «Красное Село» VI созыва. Он возглавлял администрацию города Красное Село в 2005–2007 годах. Также руководил киностудией «Внутренних войск», где снял документальный фильм «Огонь на себя».

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Теги
Санкт-Петербург Финский залив рыбалка исчезновение

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