Мишустин оценил вклад мусульман в сохранение гражданского мира

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Его заявление опубликовано в телеграм-канале правительства.

«Мусульманская умма неизменно вносит весомый вклад в сохранение гражданского мира и согласия в стране, решение задач, направленных на укрепление института семьи», — заявил Мишустин.

Он также отметил, что мусульманская община проводит большую работу по воспитанию у подрастающего поколения уважения к национальным традициям народов России.

Ранее свои поздравления по случаю Курбан-байрама направил президент Владимир Путин. По его словам, этот праздник служит «сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания».

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа, означающего завершение хаджа — паломничества верующих в Мекку. Дата празднования непостоянна, в этом году он отмечается 16 июня.

В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.