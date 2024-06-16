 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Мишустин оценил вклад мусульман в сохранение гражданского мира

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Его заявление опубликовано в телеграм-канале правительства.

«Мусульманская умма неизменно вносит весомый вклад в сохранение гражданского мира и согласия в стране, решение задач, направленных на укрепление института семьи», — заявил Мишустин.

Он также отметил, что мусульманская община проводит большую работу по воспитанию у подрастающего поколения уважения к национальным традициям народов России.

Курбан-байрам. Когда и как отмечают в 2024 году
Life
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее свои поздравления по случаю Курбан-байрама направил президент Владимир Путин. По его словам, этот праздник служит «сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания».

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа, означающего завершение хаджа — паломничества верующих в Мекку. Дата празднования непостоянна, в этом году он отмечается 16 июня.

В последний день хаджа мусульмане приносят в жертву животное, из его мяса готовят блюда, которые едят сами и угощают нуждающихся. Традиция связана с историей из Корана, когда Ибрахим (Авраам) был готов принести в жертву Аллаху собственного сына.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Персоны
Михаил Мишустин мусульмане Курбан-Байрам
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Как мусульмане в Москве встретили Ураза-байрам. Фотографии
Общество
Как мусульмане в мире отмечают Ураза-байрам. Фоторепортаж
Общество
Путин отметил вклад мусульманских организаций в усиление единства России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Бывший форвард МЮ покинул вылетевшую из Премьер-лиги «Балтику» Спорт, 14:22
В ожидании первой игры сборной Англии. Что происходит в третий день Евро Спорт, 14:17
Американская пловчиха побила державшийся восемь лет мировой рекорд Спорт, 13:49
СК провел обыски на складах после отравления людей в Москве Общество, 13:48
Российские войска взяли село Загорное в Запорожской области Политика, 13:29
Песков предложил Киеву задуматься над предложением Путина Политика, 13:19
В Духовном управлении мусульман осудили захват заложников в СИЗО Ростова Общество, 13:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Миргороде второй день подряд раздались взрывы Политика, 13:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:00
Клуб Карпина купил вратаря сборной Таджикистана Спорт, 12:58
Мишустин оценил вклад мусульман в сохранение гражданского мира Общество, 12:55
Хинштейн заявил, что «многим придется ответить погонами» за ЧП в СИЗО Общество, 12:54
Медведев назвал позором саммит по Украине в Швейцарии Политика, 12:44
Вторая ракетка России вышла в финал турнира WTA в Нидерландах Спорт, 12:27