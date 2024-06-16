Путин заявил о вкладе мусульман в единство народа России

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник служит «сближению людей, утверждению в обществе идеалов милосердия, справедливости и взаимопонимания». Путин подчеркнул значимость мусульманской общины для сферы культуры, образования и просвещения, а также единение народа и развития межнационального и межрелигиозного диалога в России.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-Хиджа, означающего завершение паломничества верующих в Мекку. Дата празднования непостоянна, в этом году он отмечается 16 июня.

По данным World Atlas на 2023 год, в России проживает более 16,3 млн мусульман.