Asahi узнала о плане Японии по замене старых АЭС

Министерство экономики Японии может разрешить расширять атомные электростанции (АЭС) за счет новых реакторов при выводе из эксплуатации старых, сообщает газета Asahi.

По данным газеты, это может стать частью новой версии национальной энергетической стратегии Японии — ее обновляют каждые три года. Таким образом, общее число АЭС в стране не будет увеличиваться.

В предыдущих версиях стратегий подчеркивалась политика снижения зависимости от атомной энергетики, отмечает газета.

Стратегию полностью пересмотрели после аварии на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года. Причиной стало обрушившееся на станцию цунами, которое вызвало землетрясение магнитудой 9 баллов. Волны затопили подземные помещения АЭС, что привело к обесточиванию станции и повреждению систем охлаждения. После на трех энергоблоках произошли взрывы, а в окружающую среду попали радиоактивные элементы. Японским властям пришлось эвакуировать полмиллиона человек, а ликвидация последствий на «Фукусиме-1» продолжается до сих пор.