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Общество ,  
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Путин процитировал Чехова в поздравлении медработникам

Президент Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, День медработника — больше, чем профессиональный праздник, поскольку имеет отношение к каждому россиянину. Врачи, пояснил президент, находятся рядом с человеком с момента его рождения.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», — добавил он.

Глава государства отметил, что в медицинском сообществе наряду со знаниями и ответственностью стоят милосердие и сострадание. «Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, — это «ежедневное испытание на человечность», — говорится в публикации.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

День медицинского работника — праздник всех, кто работает в сфере здравоохранения. Его отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2024 году дата выпадает на 16 июня. По данным Росстата, на конец 2022-го численность врачей всех специальностей в России составляла более 744 тыс. человек.

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Теги
Персоны
Владимир Путин медработники поздравление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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