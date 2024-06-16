Путин процитировал Чехова в поздравлении медработникам

Президент Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, День медработника — больше, чем профессиональный праздник, поскольку имеет отношение к каждому россиянину. Врачи, пояснил президент, находятся рядом с человеком с момента его рождения.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», — добавил он.

Глава государства отметил, что в медицинском сообществе наряду со знаниями и ответственностью стоят милосердие и сострадание. «Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, — это «ежедневное испытание на человечность», — говорится в публикации.

День медицинского работника — праздник всех, кто работает в сфере здравоохранения. Его отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2024 году дата выпадает на 16 июня. По данным Росстата, на конец 2022-го численность врачей всех специальностей в России составляла более 744 тыс. человек.