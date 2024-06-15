Кремлев вопросом «Кто это?» ответил на видео с дракой его «зама»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что неизвестные, которые устроили драку в подмосковной кальянной и представились его заместителями, не имеют к нему никакого отношения.

Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, на котором двое мужчин напали на администрацию и гостей одной из подмосковных кальянных. Один из них угрожал посетителям заведения, представившись заместителем Кремлева.

«Кто это вообще? Вы их знаете? Я их не знаю. <...> Таких друзей у меня не было и никогда не будет», — ответил на видео в своем телеграм-канале глава IBA. Он призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации и «жестко наказать» правонарушителей.