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Общество ,  
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Кремлев вопросом «Кто это?» ответил на видео с дракой его «зама»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что неизвестные, которые устроили драку в подмосковной кальянной и представились его заместителями, не имеют к нему никакого отношения.

Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, на котором двое мужчин напали на администрацию и гостей одной из подмосковных кальянных. Один из них угрожал посетителям заведения, представившись заместителем Кремлева.

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«Кто это вообще? Вы их знаете? Я их не знаю. <...> Таких друзей у меня не было и никогда не будет», — ответил на видео в своем телеграм-канале глава IBA. Он призвал правоохранительные органы разобраться в ситуации и «жестко наказать» правонарушителей.

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Теги
Умар Кремлев драка опровержение

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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