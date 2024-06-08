У здания РАНХиГС на западе Москвы произошла драка

На западе Москвы у филиала РАНХиГС произошел конфликт между молодыми людьми, сообщили РБК в столичном МВД.

«В результате один из участников получил телесное повреждение. Второй молодой человек был задержан», — рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в МВД. MSK1.RU пишет, что один из участников конфликта руками причинил другому травмы головы.

21 мая на улице Медынского на юге Москвы подрались две группы граждан, один из них порезал оппонентов ножом и несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, после чего все участники потасовки разбежались. Двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями.

Оперативники нашли семь активных участников конфликта — все они мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. В прокуратуре допустили, что конфликт мог произойти из-за замечания по поводу поведения в отношении женщины.