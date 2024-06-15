Глава Саратовской области сообщил о локализации пожара на газопроводе

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Пожар на газопроводе в районе села Сторожевка в Саратовской области локализован, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

По его словам, на месте ЧП идет выжигание газа из трубопровода, позднее горение остановят. В результате пожара никто не пострадал, угрозы распространения огня нет, отметил глава области.

«Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшим не будет», — написал Бусаргин.

Ранее под Саратовом произошел взрыв на газохранилище, после начался пожар. В районе ЧП расположено Сторожевское линейное производственное управление магистральных газопроводов, которое осуществляет газоснабжение городов и населенных пунктов региона. По словам главы области, предварительной причиной ЧП стала разгерметизация трубопровода в связи с аномальной жарой, газопровод перекрыли.