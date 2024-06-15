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Общество ,  
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Изнасиловавшие школьника в Туве подростки получили тюремные сроки

Изнасиловавшие 10-летнего школьника в Туве подростки получили тюремные сроки
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Фигуранты дела о групповом изнасиловании 10-летнего школьника получили тюремные сроки, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Заседание суда прошло в закрытом режиме.

«Одному из фигурантов дали девять лет 10 месяцев лишение свободы. Другому семь лет — он сотрудничал со следствием», — написал Хинштейн.

Третий несовершеннолетний фигурант дела получил восемь лет.

Подростки в России несут уголовную ответственность с 16 лет. В ряде случаев, в частности, по обвинению в сексуализированном насилии (ст. 132 Уголовного кодекса) ответственность наступает с 14 лет. По Уголовному кодексу несовершеннолетние могут получить наказание не более 10 лет лишения свободы в том случае, если совершили особо тяжкое преступление.

Особо тяжкими преступлениями считаются те, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет.

О вынесении приговора суда по делу об изнасиловании ребенка также сообщила пресс-служба прокуратуры республики. Тюремные сроки получили жители Тес-Хемского района, приговор пока не вступил в силу, добавили в ведомстве.

На сайте Кызылского городского суда 15 июня опубликована карточка дела, в котором указаны три фигуранта, осужденные по ст. 132 Уголовного кодекса — насильственные действия. Информация об обвиняемых скрыта.

В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании студента вуза
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В январе 2023 года в тувинском селе О-Шынаа двое 18-летних мужчин и 15-летний подросток изнасиловали 10-летнего мальчика. Насильники были старшеклассниками, занимавшимися с ним в одной секции. Школьника направили на лечение в московский Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой. Бывший детский омбудсмен Тувы Сайзана Товуу тогда сообщила, что семье окажут помощь, в том числе с проездом и проживанием. В марте Товуу ушла в отставку.

В начале июня мать пострадавшего сообщила, что лечение мальчика было неправильным, ему назначили операцию в частной клинике.

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Теги
Тува тюрьма школьники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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