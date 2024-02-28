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В Москве задержали подозреваемых в изнасиловании студента вуза

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании 17-летнего московского студента, об этом РБК сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК.

По данным телеграм-канала Baza, второкурсник московского вуза познакомился в боте с девушкой днем 25 февраля. Когда они встретились, девушка позвала молодого человека к себе домой. Когда они вошли в подъезд дома на Дмитровском шоссе, спутница сказала, что забыла ключи. В этот момент мужчина почувствовал сильный удар по голове. Его вывезли в лес на машине двое мужчин азиатской внешности и изнасиловали.

Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы.

В июле 2023 года в Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 64-летней пенсионерки. Мужчину задержали в одном из городских общежитий. По версии следствия, 2 июля он поехал вместе с потерпевшей в деревню под предлогом сбора ягод.

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