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Общество ,  
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Севастополь частично остался без света после сильного дождя

Развожаев: часть Севастополя после сильного дождя осталась без света
Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

Часть Севастополя после сильного дождя осталась без электричества, свет пропал в домах на десяти улицах, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В настоящее время отключены две линии электропередачи 6–10 кВ, без электричества сейчас дома по ул. Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Б.Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч», — написал Развожаев.

В ликвидации последствий непогоды участвуют девять бригад, 22 человека личного состава и десять единиц техники от компании «Севастопольэнерго». Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 20:00, добавил глава города.

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Накануне, 14 июня, региональное управление МЧС предупредило, что ночью и днем 15 июня в Севастополе ожидаются сильный дождь и гроза, а также есть вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением населенных пунктов, прибрежных территорий, дорог. Позже в ведомстве сообщили, что к 9 утра 15 июня количество осадков в городе «достигнет значения 30 мм».

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев Крым отключение электричества дожди

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