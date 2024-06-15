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Общество ,  
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В Виннице военный застрелил жену и ее подругу и покончил с собой

В Виннице военный застрелил двух блогерш и покончил с собой
Фото: vn.npu.gov.ua
Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице 23-летний мужчина открыл огонь в квартире и застрелил свою жену и ее подругу, после чего покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины.

«В квартире в спальном районе Винницы злоумышленник стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений», — говорится в сообщении.

Раненая 19-летняя девушка вызвала скорую помощь, но была не в состоянии открыть двери врачам и полиции, так что они попали в квартиру на третьем этаже через окно. На месте происшествия полицейские обнаружили тело еще одной потерпевшей, тоже с огнестрельными ранениями.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По данным полиции, муж погибшей в ходе ссоры открыл огонь из пистолета в доме, в результате чего погибла его жена, а ее подруга в тяжелом состоянии госпитализирована, по данным «Страны», она тоже скончалась. Позже тело стрелявшего нашли на берегу реки Южный Буг.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном убийстве двух лиц — п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что стрелявший родился в 2003 году, он был военнослужащим. Погибшие, по данным издания «Телеграф», были блогерами и вели в интернете стримы, в которых высмеивали русских. Убивший двух девушек мужчина два года был на фронте, отмечает «Телеграф».

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Теги
Украина Винница убийство военный

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