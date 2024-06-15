Володин призвал украинских депутатов обсудить предложения Путина по миру

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Верховную Раду единственным легитимным субъектом со стороны Украины и призвал украинских депутатов подумать о предложениях по миру.

«Срок полномочий [президента Владимира] Зеленского завершился, и этим все сказано. Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в достижении каких-либо договоренностей», — написал Володин в телеграм-канале.

Он счел правильным, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений по миру, которые выдвинул накануне президент Владимир Путин. «Кстати, по нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — отметил спикер Госдумы.

По его мнению, чем дольше украинские депутаты будут надеяться на помощь США и Евросоюза, «тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться».

«Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде. В такой ситуации — нельзя стоять в стороне», — заключил Володин.

14 июня Путин во время выступления в МИД России назвал условия для прекращения огня и начала переговоров с Киевом. Среди них полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», и ее официальный отказ от вступления в НАТО.

Также российский лидер предложил отменить все западные санкции против Москвы и установить для Украины нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Зеленский назвал инициативу Путина ультиматумом, которому нельзя доверять. По его мнению, если эти условия будут выполнены, Россия не прекратит наступление.

В Кремле предположили, что украинский президент неправильно понял предложение российского коллеги, раз назвал его ультиматумом. «Речь идет о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности», — уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.