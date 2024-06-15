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Политика ,  
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Антонов сообщил о бесцеремонных обысках спецслужб у россиян в США

Антонов: спецслужбы неоднократно проводили бесцеремонные обыски у россиян в США

Американские спецслужбы не раз проводили обыски у россиян, проживающих в США, тем самым унижая их, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал инцидент с главой движения «Русская молодежь Америки» Игорем Кочаном, который рассказал «РИА Новости», что ему пришлось покинуть США из-за преследования со стороны ФБР. По его словам, в Соединенных Штатах ему грозил уголовный срок за отсутствие регистрации в качестве иностранного агента.

«Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на Родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местные спецслужбы. Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям», — отметил Антонов.

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Политика
Анатолий Антонов

По словам посла, «количество допросов не перечислить», а если россияне приходили в посольство своей страны, то их ждали «дополнительные «собеседования». На них, как отметил Антонов, у россиян спрашивали, зачем они посетили здание дипмиссии, какие указания им поступили от посла и «сколько получили денег?»

Антонов отметил, что, «несмотря на гонения», истинные патриоты России, которых в США насчитывается сотни тысяч, не отказываются от родной страны и не хотят прерывать связи с родными местами.

Движение «Русская молодежь Америки», которое возглавляет Кочан, ежегодно проводит мероприятия, объединяющие русскоязычную молодежь в США, уточняет агентство «РИА Новости». В частности, движение проводило акции в память о погибших во Второй мировой войне и мероприятия по случаю русских народных праздников, а также общественную проверку на знание русского языка «Тотальный диктант».

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Теги
Анатолий Антонов посольство США

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Обслуживание счета

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