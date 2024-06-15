Во всей Украине объявили воздушную тревогу

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих подобные сигналы.

Ранее областная военная администрация Киева сообщила, что в столице объявили воздушную тревогу. Ведомство призвало жителей спрятаться в укрытиях. Сигналы об опасности объявили приблизительно в 02:13 мск.

Первыми регионами, объявившими воздушную тревогу, стали Полтавская, Черниговская, Винницкая области, затем сигналы опасности включили в Харьковской, Николаевской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.