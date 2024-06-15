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Военная операция на Украине ,  
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Во всей Украине объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих подобные сигналы.

Ранее областная военная администрация Киева сообщила, что в столице объявили воздушную тревогу. Ведомство призвало жителей спрятаться в укрытиях. Сигналы об опасности объявили приблизительно в 02:13 мск.

В Киеве и Хмельницкой области прозвучали взрывы
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Первыми регионами, объявившими воздушную тревогу, стали Полтавская, Черниговская, Винницкая области, затем сигналы опасности включили в Харьковской, Николаевской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Воздушная тревога Украина Военная операция на Украине

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Обслуживание счета

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