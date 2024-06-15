 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили об отсутствии нарушений при проверке «Азова» США

Постпред Украины Кислица: США проверили «Азов» и не нашли нарушений
Сюжет
Военная операция на Украине

США проверили украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и не нашли нарушений, которые могли бы помешать Вашингтону оказывать ему военную помощь, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица. Его речь приводится в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады «Азов», которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не обнаружили», — отметил Кислица. Он добавил, что украинская сторона приветствует это решение.

США сняли запрет на поставки вооружений «Азову»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

11 июня газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон снял многолетний запрет для «Азова» на использование американского оружия. США пытались запретить «Азову» использовать американское оружие с 2015 года, в 2018 году запрет стал официальным.

Вашингтон посчитал, что некоторые из его основателей придерживались расистских, ксенофобных и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

Однако после тщательной проверки 12-я украинская бригада спецназначения «Азов» прошла проверку Госдепартамента. Ведомство не нашло «никаких доказательств» нарушений.

Батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Подразделение участвовало в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. В 2023 году его включили в состав Национальной гвардии Украины.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Украина США Сергей Кислица батальон «Азов»

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
NYT узнал о пункте соглашения с США, который сильно волнует Украину
Политика
Китай призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры
Политика
Страны G7 оценили ущерб Украине от военных действий в $486 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
Десятый регион России ввел штрафы за «склонение к абортам» Общество, 03:06
На Украине заявили об отсутствии нарушений при проверке «Азова» США Политика, 02:51
Во всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 02:22
Киев не исключил участия Москвы в уже готовящемся втором «саммите мира» Политика, 01:58
Румыния отказала в выдаче виз российской делегации на ПА ОБСЕ Политика, 01:54
Число погибших при обрушении подъезда в Шебекино выросло до четырех Политика, 01:48
Песков назвал удар по Шебекино неизбирательным обстрелом инфраструктуры Политика, 01:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
NYT узнал о пункте соглашения с США, который сильно волнует Украину Политика, 00:59
Рамафосу переизбрали президентом ЮАР Политика, 00:31
Сбившего людей пьяного водителя в Благовещенске поместили в изолятор Общество, 00:25
В ЕС назвали дату начала переговоров по присоединению Украины и Молдавии Политика, 00:15
Китай призвал стороны конфликта на Украине начать переговоры Политика, 00:06
В Шебекино из-под завалов подъезда достали тело третьего погибшего Политика, 00:05
Несовершеннолетний начнет бить рекорды. Чего ждать от второго дня Евро Спорт, 00:00