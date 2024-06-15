На Украине заявили об отсутствии нарушений при проверке «Азова» США

США проверили украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и не нашли нарушений, которые могли бы помешать Вашингтону оказывать ему военную помощь, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица. Его речь приводится в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады «Азов», которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не обнаружили», — отметил Кислица. Он добавил, что украинская сторона приветствует это решение.

11 июня газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента США сообщила, что Вашингтон снял многолетний запрет для «Азова» на использование американского оружия. США пытались запретить «Азову» использовать американское оружие с 2015 года, в 2018 году запрет стал официальным.

Вашингтон посчитал, что некоторые из его основателей придерживались расистских, ксенофобных и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

Однако после тщательной проверки 12-я украинская бригада спецназначения «Азов» прошла проверку Госдепартамента. Ведомство не нашло «никаких доказательств» нарушений.

Батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Подразделение участвовало в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. В 2023 году его включили в состав Национальной гвардии Украины.