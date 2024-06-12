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Общество ,  
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Умерла французская певица Франсуаза Арди

Французская певица Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет

Французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни, сообщил в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) ее сын, музыкант Тома Дютрон.

«Мама ушла», — написал он, приложив к посту фотографию времен своего младенчества. На ней Дютрон изображен вместе с матерью.

Франсуаза Арди родилась 17 января 1944 года в Париже. Музыкой она начала заниматься после окончания университета в 1961 году, получив в подарок гитару. Затем Арди начала брать уроки пения. В 1962 году она выпустила свои дебютные четыре сингла.

Первая же пластинка — Tous les garçons et les filles (фр. — «Все мальчики и девочки») принесла певице успех, отмечает BFMTV. Всего было продано более 2 млн копий этого альбома.

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В 1963 году Арди представила Монако на «Евровидении» с песней «L’amour s’en va» и заняла пятое место. Это выступление принесло артистке мировую известность.

В конце 1960-х годов Арди отказалась от публичных выступлений из-за решения сосредоточиться на образовании сына и астрологии. Однако она продолжала записывать песни: всего за свою карьеру Арди выпустила почти 30 студийных альбомов. Последний — Personne d’autre («Никто другой») вышел в 2018 году.

Арди также снялась в нескольких фильмах. В частности, она исполнила роль Офелии в фильме «Замок в Швеции» (1963) и роль Лизы в фильме «Гран-При» (1966). Также сыграла Анну в фильме «Пуля в сердце» (1966).

В последние годы певица боролась с лимфомой — онкологическим заболеванием, поражающим лимфатическую систему. В 2015 году она прошла курс химиотерапии и на время впала в искусственную кому.

В 2019 году Арди объявила, что у нее также выявили рак глотки. В марте 2023 года она сообщила, что «никогда больше не сможет петь».

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Теги
Франция певица

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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