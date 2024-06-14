Кадры с украинским сухогрузом «Вербена» после атаки хуситов

Video

Украинское судно «Вербена» подверглось атаке хуситов в ночь на 14 июня, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Йеменское движение атаковало сухогруз двумя противокорабельными ракетами.

Судно принадлежит Украине, однако ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей. Оно направлялось в Венецию из Таиланда с грузом строительных материалов из дерева. По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего суда, сейчас «Вербена» находится у захода в Аденский залив со стороны Аравийского моря.

Экипаж сухогруза после атаки сообщил о повреждениях судна и возникшем на нем пожаре. В результате удара ранения получил один гражданский моряк. Вертолет с американского крейсера Philippine Sea (CG-58) эвакуировал его на корабль союзных сил для оказания помощи.