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Война с хуситами ,  
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Кадры с украинским сухогрузом «Вербена» после атаки хуситов

Появились кадры с украинским сухогрузом «Вербена» после атаки хуситов
Сюжет
Война с хуситами

Кадры с украинским сухогрузом «Вербена» после атаки хуситов
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Украинское судно «Вербена» подверглось атаке хуситов в ночь на 14 июня, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Йеменское движение атаковало сухогруз двумя противокорабельными ракетами.

Судно принадлежит Украине, однако ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей. Оно направлялось в Венецию из Таиланда с грузом строительных материалов из дерева. По данным сервиса MarineTraffic, отслеживающего суда, сейчас «Вербена» находится  у захода в Аденский залив со стороны Аравийского моря.

Хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну «Вербена»
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Фото:Chris Cavagnaro / U.S. Navy / Getty Images

Экипаж сухогруза после атаки сообщил о повреждениях судна и возникшем на нем пожаре. В результате удара ранения получил один гражданский моряк. Вертолет с американского крейсера Philippine Sea (CG-58) эвакуировал его на корабль союзных сил для оказания помощи.

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Теги
хуситы сухогруз Йемен Украина

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