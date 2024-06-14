Путин заявил об отсутствии «благостных времен» в истории России

Путин: в истории России никогда не было благостных времен

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / File Photo / Reuters)

Благостных времен в истории России не было никогда, страна всегда укреплялась, проходя через сложности, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

«Почти никогда не было у России совсем уж благостных времен. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. И всегда были люди, которые, не жалея себя, принимали для себя внутреннее решение служить Отечеству, защищать его и приумножать», — сказал глава государства.

Участники программы «Время героев», по мнению президента, «как раз относятся» к такой категории людей. К ней могут присоединиться участники военной операции на Украине.

В одном из поздравлений ко Дню России, который отмечался 12 июня, президент также сказал, что «российская государственность переживала немало сложных, даже трагических периодов», но народ всегда побеждал все трудности и «умножал величие Отечества».

Россию, по мнению президента, нельзя победить, ее можно только «развалить изнутри». Подобное произошло по итогам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда развалили Советский Союз, считает глава государства.