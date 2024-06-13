На главреда «Вечерних ведомостей» завели дело за пост в телеграме

Владислав Постников (Фото: PostnikovUral / Telegram)

На главного редактора екатеринбургской газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова возбудили административное дело за публикацию в телеграм-канале, сообщил Постников РБК.

«Мне позвонили вчера, 12 июня, из полиции, <...> что возбуждено административное дело. <...> На словах сказали, что материал возбужден из-за публикации в телеграм-канале. Какой именно публикации — это мне сотрудница по телефону говорить отказалась», — сказал он.

По словам Постникова, речь идет о ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях — распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тыс. руб.

Адвокат журналиста Георгий Краснов уточнил РБК, что в пятницу (14 июня) он планирует ознакомиться с документами в полиции, тогда станет известно, «какие конкретно претензии к Владиславу».

По его словам, если информация о правонарушении есть у сотрудников полиции, «значит, будет составлен протокол, значит, будет суд». Краснов предположил, что рассматривать дело будет Кировский районный суд.

РБК направил запрос в Кировский районный суд Екатеринбурга и обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Свердловской области.

Это не первый случай обвинения Постникова. Банковские счета главного редактора «Вечерних ведомостей» в сентябре 2022 года заблокировали на 5 млн руб. за «ущерб, причиненный преступлением».

По словам Постникова, блокировка средств была связана с делом экс-депутата Ильи Пономарева (признан иноагентом) о фейках об армии: следствие считало, что журналист мог получать от политика «преступные деньги».

По словам адвоката и самого журналиста, Постников не был знаком с Пономаревым.