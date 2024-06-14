МИД Швейцарии отказался оценить предложения Путина по Украине

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

МИД Швейцарии не стал комментировать предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине накануне конференции в Бюргенштоке.

На вопрос РБК о том, готова ли Швейцария снять все санкции с России в качестве условия для мирных переговоров, ведомство ответило: «МИД Швейцарии никак это не комментирует».

14 июня 2024 года Путин во время выступления перед руководством МИДа назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.

Офис украинского президента Владимира Зеленского не увидел в этих предложениях ничего нового и отказался от них.

Встреча с руководством МИДа прошла накануне саммита по Украине, который пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Во время выступления Путин заявил, что эта встреча в Швейцарии является уловкой, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества и обозначить видимость легитимности действующей украинской власти.

Также он подчеркнул, что Москву не пригласили на переговоры, а «без участия России, без честного и ответственного диалога с нами выйти на мирное решение на Украине и в целом по глобальной и европейской безопасности невозможно».