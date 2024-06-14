В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

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В гражданский оборот выпустили первую серию инновационного препарата сенипрутуг, предназначенного для лечения болезни Бехтерева, сообщил производитель — российская компания «Биокад». Продавать лекарство будут под брендом «Трибувиа».

«Ожидается, что препарат станет доступен для системы здравоохранения и обеспечения пациентов в ближайшие месяцы после проведения соответствующих процедур государственных закупок на поставку лекарственного средства», — отметили в компании.

Лекарство зарегистрировали в апреле. Его разработали ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова, Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с российским «Биокадом».

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, — хроническое воспалительное заболевание позвоночника и некоторых суставов, которое может привести к ограничению подвижности. Заболевание названо именем отечественного психиатра, невролога и физиолога Владимира Бехтерева.

Препарат будет отпускаться по рецепту. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что министерство рассмотрит вопрос о включении сенипрутуга в перечень жизненной необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на препараты из этого списка регулируются государством, а пациенты могут получать их в рамках льготы.

Ректор РНИМУ имени Н.И. Пирогова, один из разработчиков лекарства Сергей Лукьянов, отмечал, что сенипрутуг помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. По его словам, лекарства, существовавшие прежде, позволяли купировать воспаление, но болезнь продолжала прогрессировать.