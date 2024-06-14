Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, отказываясь от выдвинутых президентом Владимиром Путиным предложений, лишает граждан Украины шанса на мир.
«Банковая [на улице Банковой в Киеве расположены администрация и официальная резиденция президента Украины — прим. РБК] уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — сказала Захарова.
14 июня 2024 года Путин во время выступления в МИДе назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложенные условия решения конфликта. По его словам, в предложения нет ничего нового и они уже неоднократно было озвучены. Подоляк уточнил, что в озвученных Путиным условиях «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну».
Он также назвал заявление Путина попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии.