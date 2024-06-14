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Военная операция на Украине ,  
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Захарова осудила отказ Киева от озвученных Путиным условий мира

Захарова: Киев лишает украинцев шанса на мир, отказываясь от инициативы Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, отказываясь от выдвинутых президентом Владимиром Путиным предложений, лишает граждан Украины шанса на мир.

«Банковая [на улице Банковой в Киеве расположены администрация и официальная резиденция президента Украины — прим. РБК] уже довела и Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», — сказала Захарова.

14 июня 2024 года Путин во время выступления в МИДе назвал условия прекращения огня и начала переговоров. Они включают в себя обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы.

Выступление Путина в МИД России. Видео
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложенные условия решения конфликта. По его словам, в предложения нет ничего нового и они уже неоднократно было озвучены. Подоляк уточнил, что в озвученных Путиным условиях «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну».

Он также назвал заявление Путина попыткой перехватить инициативу перед саммитом по Украине в Швейцарии.

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