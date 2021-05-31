В Петербурге суд запретил сайт с рекламой экскурсий по городским крышам

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал информацию сайта «Первые по крышам» с рекламой экскурсий по крышам города запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

«Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта, на котором содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг», — говорится в сообщении пресс-службы.

По решению суда сайт должен быть заблокирован в России.

На сайте проекта «Первые по крышам» предлагаются экскурсии и прогулки по крышам домов Петербурга. По данным с сайта проекта, компания работает более семи лет.