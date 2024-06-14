Лавров описал действия послов словами «ни за кем бегать не собираемся»

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия не собирается бегать ни за кем из стран после предложения о мирном регулировании конфликта на Украине. Об этом по итогам встречи президента Владимира Путина с руководством МИД заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся», — цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что послы России «подробнейшим образом в соответствующих столицах» передадут текст выступления президента России и разъяснят дополнительно условия мирного регулирования.

На встрече с руководством МИД 14 июня Путин назвал условия прекращения огня на Украине.

Они включают обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России и снятие санкций с Москвы.

Россия при этом гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Президент России подчеркнул, что Москва готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

По словам Путина, это предложения не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.