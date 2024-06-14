Суд в Москве вынес приговор курьерам мошенников, укравших более ₽7 млн

Фото: moscowcourts / Telegram

Суд в Москве вынес условные приговоры четырем курьерам, которые выполняли поручения телефонных мошенников, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Измайловским районным судом города Москвы постановлен обвинительный приговор в отношении Сазонова Ивана Игоревича, Окорие Валентина Уче, Магеррамова Мурата Мурадовича, Потемкова Никиты Вячеславовича, исполнявших роль курьеров в составе организованной группы телефонных мошенников», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в сентябре 2023 года осужденные получали от соучастников адреса потерпевших, потом приходили к ним и забирали деньги, чтобы якобы положить на «безопасный счет». Всего мошенники украли более 7 млн руб.

Сазонову и Окорие назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). По ст. 73 наказание считается условным, с испытательным сроком четыре года.

Суд также приговорил условно Магеррамова и Потемкова к двум и полутора годам соответственно.

Требования потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.

Для того чтобы не попасться на уловки телефонных мошенников, следует знать их самые распространенные фразы, предупредил в декабре 2023 года Центробанк.

Среди наиболее частых фраз мошенников — «оформлена заявка на кредит», «сотрудник Центробанка», «специальный или безопасный счет».

Помимо этих фраз, любимой схемой мошенников является ложь о попытке кражи денег со счета и просроченной сим-карте, чаще всего они просят назвать код из СМС.