В Белгородской области силы ПВО сбили беспилотник

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Перехват произошел около 13:15 мск. В ведомстве не назвали место, где произошел инцидент.

Минобороны регулярно сообщает о сбитых дронах и беспилотниках ВСУ в приграничных областях.

Так, 9 июня ведомство также сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью.