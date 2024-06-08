Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове
Ведущий BBC Майкл Мосли пропал во время отдыха на острове Сими в Греции. По версии властей, он мог упасть со скалы во время прогулки по побережью, сообщил портал Newsit.gr.
67-летний Мосли вышел на прогулку 5 июня, с тех пор его не могут найти. Помимо полиции и береговой охраны в расследовании участвуют волонтеры и пожарная команда, также используется дрон, а вскоре на остров привезут специально обученную для поиска людей собаку, говорится в публикации.
В настоящее время обнаружены кадры с камеры видеонаблюдения, который зафиксировали тележурналиста около полудня в среду, 6 июня, в местном селе Педи.
По информации BBC, Мосли — известный в Великобритании телеведущий, он работал в кадре почти 20 лет, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. В отдельных выпусках он ставил эксперименты на себе. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире BBC и на шоу «Один на один». Кроме того, он является популяризатором периодического голодания и низкоуглеводного питания.
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