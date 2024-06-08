 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове

Майкл Мосли
Майкл Мосли (Фото: Fernvall Lotte / Aftonbladet / Zuma / Global Look Press)

Ведущий BBC Майкл Мосли пропал во время отдыха на острове Сими в Греции. По версии властей, он мог упасть со скалы во время прогулки по побережью, сообщил портал Newsit.gr.

67-летний Мосли вышел на прогулку 5 июня, с тех пор его не могут найти. Помимо полиции и береговой охраны в расследовании участвуют волонтеры и пожарная команда, также используется дрон, а вскоре на остров привезут специально обученную для поиска людей собаку, говорится в публикации.

В настоящее время обнаружены кадры с камеры видеонаблюдения, который зафиксировали тележурналиста около полудня в среду, 6 июня, в местном селе Педи.

Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке
Политика
Бентли Рассел Боннер

По информации BBC, Мосли — известный в Великобритании телеведущий, он работал в кадре почти 20 лет, вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине. В отдельных выпусках он ставил эксперименты на себе. Мосли знаком британским зрителям по выступлениям в утреннем эфире BBC и на шоу «Один на один». Кроме того, он является популяризатором периодического голодания и низкоуглеводного питания.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Теги
телеведущий Великобритания BBC Греция пропажа
Материалы по теме
В Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев
Общество
Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве ФРГ в Москве и пропал
Бизнес
Трое российских туристов пропали в горах Киргизии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Ростовский губернатор сообщил об уничтожении дрона близ Новошахтинска Политика, 01:24
СК пообещал установить причастных к удару по селу в Херсонской области Политика, 00:54
Кремль заявил о намерении отстаивать интересы России после решения FIDE Политика, 00:52
Минфин ответил на слова Мордашова об изменении налогов Бизнес, 00:45
Британский телеведущий Мосли пропал во время отдыха на греческом острове Общество, 00:20
Голикова назвала сумму, нужную для индексации пенсий работающим Общество, 00:07
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область Политика, 07 июн, 23:45
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Столтенберг отказался от плана помощи Украине на $100 млрд Политика, 07 июн, 23:26
В Белгородском районе дрон-камикадзе застрял в окне дома Политика, 07 июн, 23:22
Парашютист разбился в Волгоградской области из-за ветра Общество, 07 июн, 23:12
Bloomberg узнал, что Германия готова поставить Украине еще один Patriot Политика, 07 июн, 23:07
Зверев и Алькарас сыграют в финале «Ролан Гаррос» Спорт, 07 июн, 23:07
АвтоВАЗ привлек к работе на заводе в Тольятти 200 осужденных Бизнес, 07 июн, 22:45
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой Политика, 07 июн, 22:40