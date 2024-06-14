Путин рассказал об отсутствии плана штурмовать Киев в начале операции

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Армия России в начале военной операции на Украине стояла у Киева, но штурмовать украинскую столицу не собиралась, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИД России на встрече с руководством ведомства. Трансляцию ведет РБК.

Военные нужны были, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам, добавил Путин. По его словам, у российских военных ведомств, силового блока, были разные предложения по дальнейшим действиям, «однако речь о штурме трехмиллионного города не шла».

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