Мэр Йошкар-Олы подал в отставку после восьми лет на посту

Евгений Маслов (Фото: evmaslov12 / Telegram)

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов решил сложить полномочия по собственному желанию, сообщает городское собрание.

Согласно тексту распоряжения, 17 июня пройдет внеочередная сессия городского собрания. Как отмечает местный портал «Про город», только этот орган может прекратить его полномочия, пока мэр продолжает работу. На сессии депутатам предстоит выбрать временно исполняющего обязанности градоначальника.

Сам Маслов в социальных сетях не сообщил о решении сложить полномочия.

Евгению Маслову 44 года. Он занимал пост главы Йошкар-Олы более восьми лет — с 2015 года. Перед этим он был назначен врио мэра Волжска — второго по величине города в Марий Эл.