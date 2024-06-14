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Политика ,  
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Шойгу заявил о создании Западом центров «стратегической пропаганды»

Шойгу: в Таллине, Риге, Хельсинки созданы центры стратегической пропаганды
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Запад создал серьезную, хорошо финансируемую структуру стратегической пропаганды, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на совещании по вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.

«Те, кто сегодня присутствуют в Таллине, Риге, Хельсинки и еще в четырех центрах в Европе, — центры стратегической пропаганды», — приводит его слова ТАСС. По словам Шойгу, вместе они представляют собой опасную для России структуру, которой нужно противостоять с помощью слаженной работы.

Москва заявила о гонениях на СМИ после обвинений в адрес «Голоса Европы»
Политика
Фото:Marcelo Machado De Melo / Global Look Press

Западные страны также неоднократно обвиняли Россию в пропаганде. В частности, The Washington Post в начале июня сообщила, что издание Voice of Europe («Голос Европы») использовалось Кремлем для укрепления позиции «пророссийских кандидатов» в Европарламенте.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ назвала происходящее «переходом от пропаганды к гонениям на СМИ и журналистов». Москва неоднократно отрицала попытки вмешательства в дела третьих стран.

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Теги
Персоны
Сергей Шойгу пропаганда Запад
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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