Шойгу заявил о создании Западом центров «стратегической пропаганды»

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Запад создал серьезную, хорошо финансируемую структуру стратегической пропаганды, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на совещании по вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.

«Те, кто сегодня присутствуют в Таллине, Риге, Хельсинки и еще в четырех центрах в Европе, — центры стратегической пропаганды», — приводит его слова ТАСС. По словам Шойгу, вместе они представляют собой опасную для России структуру, которой нужно противостоять с помощью слаженной работы.

Западные страны также неоднократно обвиняли Россию в пропаганде. В частности, The Washington Post в начале июня сообщила, что издание Voice of Europe («Голос Европы») использовалось Кремлем для укрепления позиции «пророссийских кандидатов» в Европарламенте.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ назвала происходящее «переходом от пропаганды к гонениям на СМИ и журналистов». Москва неоднократно отрицала попытки вмешательства в дела третьих стран.