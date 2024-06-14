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Военная операция на Украине ,  
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Португалия присоединилась к «коалиции по бронетехнике» для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Глава Минобороны Португалии Нуну Мелу подписал соглашение о намерениях присоединиться к «коалиции бронетехники» для помощи Украине, об этом он написал в X (бывший Twitter).

«В Брюсселе (на встрече министров обороны НАТО 13 июня. — РБК) я подписал письмо о намерениях, в соответствии с которым Португалия вместе с другими государствами будет участвовать в коалиции бронетехники, возглавляемой Польшей, Италией и Германией. Документ также подписал украинский министр обороны Рустем Умеров», — написал он.

По словам министра, соглашение предусматривает обучение украинских военнослужащих использованию боевых машин на территории Португалии. Также страна готова оказать содействие двум рабочим группам, которые занимаются учениями и военно-технической подготовкой, уточнил Мелу.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру 28 мая подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Договоренности заключили на десять лет, в этом году Киев получит финансовую и иную помощь на €126 млн.

В соглашении говорится, что Киев и Лиссабон вместе с другими партнерами обязуются гарантировать способность ВСУ восстановить территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года и способствовать модернизации вооруженных сил, «чтобы повысить ее способность реагировать на любую возможную вооруженную агрессию и ее совместимость с силами НАТО».

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Теги
Украина Португалия коалиция бронетехника

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