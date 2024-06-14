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Общество ,  
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ОАК опровергла пожар в ОКБ Сухого на севере Москвы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Пожар, который произошел накануне в Москве, был не на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого, а на прилегающем участке бывшего завода «Знамя труда», сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех»).

«Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода «Знамя труда», — говорится в публикации. Там добавили, что на территории, где произошло возгорание, уже давно не идут производственные работы — их перенесли на другие площадки.

В Москве загорелось бывшее здание авиазавода МиГ
Общество

Накануне РБК сообщили в пресс-службе МЧС, что пожар произошел в неэксплуатируемом здании по адресу: 1-й Боткинский проезд, 7. По данным «Яндекс Карты», ранее это здание относилось к заводу самолетостроительной корпорации «МиГ».

В 2021 году компании «МиГ» и ОКБ Сухого перестали существовать как самостоятельные юрлица. Вместе с ОАК они стали единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения. Кроме того, все авиационные конструкторские бюро планировали собрать в Единый инженерно-конструкторский центр ОАК на Ходынском поле.

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Теги
ОАК Пожар Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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